Erhöhtes Bierpfand – wer ist heimlicher Gewinner?

Mit Anfang Februar erhöhte sich das Flaschenpfand auf Mehrweg-Bierglasflaschen von neun auf 20 Cent. Krone+ sah sich an, wer für die elf Cent Differenz zur Kasse gebeten wird. Die Überraschung: Genau diese Zahler profitieren am Ende von der Umstellung. Plus: So verdienen Sie mit einer Kiste Bier Geld!