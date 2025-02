Radikale im Netz: Welche Schritte jetzt nötig sind

Der Vorsitzende des Vereins Freie syrische Gemeinde Abdulhkeem Alshater registrierte zuletzt eine steigende Anzahl an Hasskommentaren und rassistischen Beleidigungen gegenüber der syrischen Gemeinde in Österreich. So hätten einige Menschen nach dem Anschlag gefordert, „alle nach Syrien abzuschieben“. Aber: „Nicht alle Syrer sind so. Terrorismus gehört auch keiner Religion, Terrorismus schadet uns“, warnt Alshater davor, alle Landsmänner und -Frauen des Attentäters über einen Kamm zu scheren.