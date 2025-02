„War wichtig, dass Schüler nicht betroffen sind“

Streiks in ganz Niederösterreich

Ob St. Pölten, Gänserndorf, am Flughafen Schwechat, in Himberg, Mistelbach, Horn oder Hollabrunn und egal, ob bei der ÖBB Postbus, Dr. Richard oder anderen privaten Unternehmen: „Es war überall relativ viel los. Es kamen auch viele, die eigentlich erst später zum Dienst antreten hätten müssen. Die Stimmung war gut“, sagt Pammer, dass für die breite Mehrheit Bezahlung und Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr stimmen würden. In Niederösterreich wurde an 13 Standorten gestreikt. Ersten Schätzungen der Gewerkschaft zufolge hätten sich fast 500 Buslenker an den Streiks beteiligt.