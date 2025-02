Die Klosterschwestern haben ein Jubiläum zu feiern

Daher wird am Samstag, 22.2. (16 Uhr), in der Pfarrkirche von Maria Wörth Vesper gefeiert. Am Sonntag, 23. 2. (9 Uhr), zelebriert Bischof Josef Marketz in Wernberg einen Gottesdienst. Danach laden die Schwestern zur Festakademie, bei der Historiker Peter Wiesflecker unter dem Titel „Ein mehrfaches Zeichen für Kirche und Welt“ über die Geschichte von Schloss und Kloster spricht. Schon am Freitag, 21. 2. (19 Uhr), diskutieren Parteichefs von Wernberg mit Zugewanderten aus Nicht-EU-Ländern über das Brückenbauen.