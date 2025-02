Um einen Euro essen und trinken, so viel man will

Bestens besucht ist in Freistadt das Café Figo. Dahinter steckt der Verein Quellwasser, der im Herbst des Vorjahres das ehemalige Traditionscafé Suchan übernahm. Eine Preisliste gibt es in dem kleinen Lokal im Stadtzentrum nicht mehr, nur die Bitte an die Gäste um eine freiwillige Spende.