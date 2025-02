Boris Seidl: Ein Globetrotter als Curling-Papst

São Paulo, Luzern, Karala, Kitzbühel. Der Trauner Boris Seidl ist ein echter Weltbürger. In Brasilien trainierte der ausgebildete und aktuell an einer HAK in Oberösterreich unterrichtende Lehrer für Sport, Psychologie und Wirtschaft die brasilianische Curling-Nationalmannschaft, ehe das feuchte Meeresklima der aus Holz und Rigips erbauten Eishalle den Garaus machte.