Am 150. Tag | Opernball-Koalition

Am 150. Tag. Ist ja eh erst 20 Wochen und zwei Tage her, dass die Österreicher den Nationalrat neu gewählt haben. Ist ja eh erst ein paar Sondierungs-Gesprächswochen, viele türkis-rot-pinke Verhandlungswochen mit ein paar Ferienwochen dazwischen und mehr als ein Monat Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP her – und noch immer haben wir keine neue Regierung in Österreich. Nun aber kommt, wie es heißt, „Druck“ aus der Hofburg. Na, wenn das die jetzt begonnenen Gespräche zwischen der ÖVP und der SPÖ beschleunigt? Die Stimmung sei gut, einen Durchbruch könne man aber noch nicht verkünden, heißt es. So lebt die Hoffnung gerade noch, dass wir bis zum 150. Tag nach der Wahl fix wissen, wer uns künftig regiert.