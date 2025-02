Hamas will drei israelische Geiseln freilassen

Vor der angekündigten Freilassung der Geiseln hat die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad ein Video veröffentlicht. Darin ist Alexander (Sascha) Trufanov in sportlicher Kleidung zu sehen, wie er am Meer entlanggeht, eine Angel hält, dabei etwas isst, einen Stein ins Wasser wirft und einen Brief schreibt. Der 29-Jährige wirkt wohlgenährt sowie äußerlich gesund. Wann das Video aufgenommen wurde, wurde nicht mitgeteilt.