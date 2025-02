Die „Big Deals“ des US-Präsidenten

Trump macht Deals für die USA, pfeift auf seine Verbündeten. Den Ukraine-Krieg will er so sanft lösen wie einst Alexander der Große mit seinem Schwert den Gordischen Knoten. Trump hat mit Putin telefoniert und offenbar schon eine grobe Einigung erzielt: Die eroberten Gebiete bleiben russisch, die Ukraine darf nicht in die NATO. Den ukrainischen Präsidenten hat Trump im Nachhinein informiert. Europas Staatschefs sowie die NATO-Verbündeten erfuhren die Pläne erst aus den Medien.