„Nie gedacht, dass jemand wie ich ZIB moderiert“

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie es aufgrund Ihrer Hautfarbe schwerer hatten, in diese Branche einzusteigen?

Natürlich hatte ich als schwarze Person in Österreich Herausforderungen in meinem Leben. Rassismus ist ein existentes Problem in Österreich. Direkt in der Branche wurden mir aber nie Steine in den Weg gelegt. Es war eher so, dass mir als junger Mensch die Vorbilder in der Öffentlichkeit gefehlt haben. Als Kind hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass jemand, der so aussieht wie ich, die „ZIB“ moderieren könnte.