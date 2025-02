Selenskyj: Brauchen vor Treffen mit Putin Plan

Wie berichtet, hatte Trump am Mittwoch mit Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine vereinbart. Wie diese aussehen würden und wann sie offiziell beginnen könnten, ist bisher unklar. Putin selbst hatte Selenskyj kürzlich noch als Verhandlungspartner abgelehnt, da dessen Amtszeit bereits abgelaufen sei. Ukrainische Juristinnen und Juristen sehen die verlängerte Vollmacht Selenskyjs hingegen durch das Kriegsrecht gedeckt. Auch westliche Regierungen erkennen ihn weiter als Staatsoberhaupt an.