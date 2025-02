„Amazone“ Edlinger eilt von Medaille zu Medaille

Vier Medaillen binnen sieben Tagen gibt es auch selten zu bestaunen! Die 26-jährige Fuschlerin Edlinger zeigte nun aber vor, wie es gehen kann. Die sehbeeinträchtigte Einzelkämpferin, die quasi das Nationalteam allein stellt, war erst am vergangenen Wochenende zu Doppelbronze bei der Para-Biathlon-WM in Pokljuka (Slo) gedüst. Ehe es flugs zu den Langlauf-Bewerben nach Italien ging. Dort staubte sie mit Begleitläufer Jakob Kainz bei der gemeinsamen Premiere am Mittwoch gleich Silber über 10 Kilometer klassisch ab. Ehe am Freitag jetzt prompt Bronze über 20 km Skating folgte.