Das Wohl von Mutter und Kind steht über allem

Darüber hinaus dürfen werdende und stillende Mütter zwischen 20 Uhr und 6 Uhr keine Nachtarbeit leisten, außer es bestehen Ausnahmeregelungen wie in der Pflege, im Verkehrswesen, in der Gastronomie oder in Schichtbetrieben. Doch auch in diesen Bereichen muss spätestens um 22 Uhr Dienstschluss sein. Sonn- und Feiertage müssen grundsätzlich arbeitsfrei gehalten werden.