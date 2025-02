Die Liga fürchtet sich vorm Ferlacher Bulldozer

Hart, härter, Simon Knapp! In der heimischen Handball-Liga ist das Defensiv-Ass von Ferlach der gefürchtetste Gegenspieler. Mit 25 Zeitstrafen, jeweils drei gelben und roten Karten führt der 107 Kilo schwere Hüne sämtliche Statistiken an. Am heutigen Samstag will er Topteam Bregenz niederringen: „Wenn wir alles abrufen, ist das möglich!“