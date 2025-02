Neues LASK-Stadion rechnet sich wirtschaftlich!

Am Freitag wurde in einer Pressekonferenz eine Bilanz der ersten zwei Jahre präsentiert: 820.000 Besucher sind in das Stadion auf die Linzer Gugl gekommen – 700.000 davon zu insgesamt 57 Spielen. Fußball-Verein, Stadion-Hauptsponsor RLB OÖ und Land Oberösterreich als Fördergeldgeber für die rund 65-Millionen-Euro-Investition sprachen von einer „Erfolgsgeschichte“ über die Grenzen von Linz hinaus.