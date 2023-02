LASK kehrt heim: Linzer Raiffeisen Arena öffnet

Am 24. Februar, gut sechs Monate später als vorgesehen, ist erstmals Anpfiff für ein Fußball-Bundesliga-Match im neuen Stadion auf der Linzer Gugl! Der LASK kehrt nach sechs Jahren im Ausweichstadion in Pasching „mit der Raiffeisen Arena an den Standort zurück, der seit vielen Jahrzehnten eng mit seiner Geschichte verbunden ist“, freute sich Präsident Siegmund Gruber am Mittwoch bei einem Medientermin in Linz.