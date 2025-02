CDU-Merz mit Linkskoalition

Glaubt man den Meinungsumfragen, so hätte sich der Vorstoß des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz für eine Verschärfung der deutschen Asyl-Politik trotz seines Scheiterns im Bundestag gelohnt: Er könnte nämlich bei der Bundestagswahl in zehn Tagen an die 30 Prozent der Wählerstimmen erhalten.