WM-Albtraum: „Wie viel Pech hat der Mensch noch?“

Knauß fassunsglos

„Wie viel Pech kann man haben? Es ist echt zum Heulen“, ärgerte sich ORF-Experte Hans Knauß. Bei den Olympischen Spielen 2018 hatte Brennsteiner in Pyeongchang auf Medaillenkurs einen Kreuzbandriss erlitten. Vier Jahre später stieg er sich in Peking auf die Skier. Zu allem Überfluss wurde er 2023 bei der WM in Courchevel auch noch Vierter. „Irgendwann muss er das Glück zurückbekommen, das kann es doch nicht sein“, so Knauß.