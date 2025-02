Ortschef schlägt Alarm: „Steuern auf Bankrott zu“

„Wir fahren sehenden Auges gegen die Wand und steuern geradewegs auf den Bankrott zu“, erklärt Gerhard Neunteufel, SP-Ortschef in Sandl. Einer der Gründe sei, dass die oberösterreichischen Gemeinden im Österreich-Vergleich die höchsten Transferzahlungen an das Land leisten müssen. Das liege an den überdurchschnittlich hohen Umlagen im Bereich der Krankenanstalten und Sozialhilfe.