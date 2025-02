Hoffnung für Opfer von „Finanzdienstleistern“

Eine seriöse Adresse: die Initiative EFRI

Gegen diese maßlose Abzocke kämpft seit Jahren die Initiative EFRI an. Mit Kampagnen, vor Gericht, Seite an Seite mit Konsumentenschutz und Bundeskriminalamt. Aktuell sucht EFRI Geschädigte, die durch den Zahlungsdienstleister „Payvision BV“ 3000 Euro oder mehr verloren haben. Der Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft Köln hat bei der „P2P GmbH“ – einer illegalen Geldsammelstelle, an die Opfer Geld überwiesen hatten – mehrere Millionen Euro sichergestellt. Mit der Staatsanwaltschaft wurde vereinbart, dass auch Opfer aus Österreich über EFRI Forderungen anmelden können. Erfolgsgarantie gibt es keine, die Teilnahme ist freiwillig. Kosten fallen keine an – nur im Erfolgsfall sind 15 Prozent der Rückerstattungen an den Prozessfinanzierer zu zahlen.