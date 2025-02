„Eine Lehrerin muss sich standesgemäß benehmen“

Am Donnerstag ging der Prozess um die als Orgasmus-Päpstin bekannt gewordenen Ex-Volksschullehrerin Monika Ring in die nächste Runde, die sich vor Gericht gegen ihre fristlose Entlassung wehrt. Sieben Zeugen hatte Anwalt Marcus Hohenecker beantragt, befragt wurde an diesem Verhandlungstag exakt eine, nämlich die bei der Bildungsdirektion für das Pflichtschulpersonal Verantwortliche.