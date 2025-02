Nach brutaler Attacke: Wer kennt diesen Mann?

Der Mann aus dem Bezirk Liezen besuchte in der Nacht auf den 26. Jänner den Akademikerball in der Grazer Innenstadt. Gegen 3 Uhr verließ er gemeinsam mit seiner Frau die Veranstaltung. Im Bereich des Andreas-Hofer-Platzes wurde der Obersteirer dann von zwei unbekannten Männern von hinten attackiert. Das Opfer erlitt durch diese Attacke Verletzungen am Oberkörper.