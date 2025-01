Sechs gebrochene Rippen nach Rechtswalzer in Graz

Wiener Akademikerball wirft seine Schatten voraus

Nach der brutalen Attacke in Graz zeigen sich die Veranstalter des Akademikerballs in Wien am 7. März alarmiert: „Dass friedliche Ballgäste am Heimweg von brutalen Gewalttätern attackiert werden, ist in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar“, fordert der Wiener Landtagsabgeordnete Udo Guggenbichler „lückenlose Aufklärung“. Es brauche ein besonderes Konzept, um die Sicherheit der Ballbesucher – auch auf dem Heimweg – zu gewährleisten.