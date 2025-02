Wie eine Kobra Kinder vor Gewalt schützen kann

Jeder zweite Schüler der fünften Schulstufe war im Schuljahr 2021/22 an einer Rauferei beteiligt, jeder achte wurde Mobbingopfer – so die Zahlen der jüngsten HBSC (Health Behaviour In School-Aged Children)-Studie. „Die Wurzeln von Gewalt und Mobbing finden sich jedoch deutlich vor dem Sekundarstufenalter“, sagt Bildungsforscher Christoph Weber.