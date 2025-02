Finanzlöcher durch diverse Betrügereien gestopft

Ordentlich abkassiert

Um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen und somit an Geld, verkauft er trotz bestehendem Veräußerungsverbot seinen geleasten BMW und kassiert 22.000 Euro dafür. Von zwei Opfern kassiert er rund 5500 Euro für Sicherheitssysteme, die er aber nie liefert. In einem anderen Fall bestellt er über einen Kontakt im Internet Falschgeld für 20.000 Euro, was er allerdings nie erhält. Auch bringt er gefälschte Antigen-Tests und Impfzertifikate in Umlauf, für die er 400 Euro je Zertifikat kassiert.