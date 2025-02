Frontalzusammenstoß forderte zwei Schwerverletzte

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein 58-jähriger Österreicher am Dienstag kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B179 in einer langgezogenen Rechtskurve geradeaus, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das entgegenkommende Auto einer 67-jährigen Landsfrau.