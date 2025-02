Daumen ins Auge gedrückt, bis das Blut floss

Den Daumen ins Auge gedrückt, ins Ohr gebissen und den Fuß gebrochen – all das hatte ein 39-jähriger Vöcklabrucker einem Kontrahenten bei einem Hobby-Dartturnier angetan. Ursache für die wilde Attacke war aber nicht der Sport. Am Landesgericht Wels musste er sich dafür am Dienstag verantworten.