Umbauarbeiten am Bludenzer Bahnhof starten

Die Begegnungszonen entstehen am Bahnhof-Zugangsbereich in der Mokrystraße und am Bahnhofsvorplatz. Ziel ist, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Neue überdachte Fahrradabstellplätze finden sich auch zukünftig unverändert am Vorplatz und im Bereich des Bahnhofsgebäudes. Wo Blickachsen nicht gestört sind, werden teilweise auch doppelstöckige Abstellsysteme errichtet. Mit 44 Fahrradboxen soll sichergestellt werden, dass auch hochwertige Räder sicher verwahrt werden können. Die Abstellanlagen in der Unterführung werden erneuert und durch ein modernes Beleuchtungskonzept ergänzt.