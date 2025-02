Mailand feiert Marko – „eine große Genugtuung“

Das San Siro feierte am Montag Abend Marko Arnautovic: Der Wiener wurde im Mailänder Fußball-Tempel zum großen Helden, avancierte in der 52. Minute zum Siegtorschützen. Er traf aus kurzer Distanz via Kopfball-Aufsetzer zum 2:1 für Inter Mailand in der Serie A gegen Fiorentina.