Zwei Kollisionen wegen Ölspur in Andelsbuch

Eine 49 Jahre alte Frau war am Montag in ihrem Wagen, in dem sie auch ihre 16-jährige Tochter mitführte, auf der L 200 in Andelsbuch unterwegs. In der Sporenegg-Kurve auf Höhe Kilometer 24,4 geriet das Auto plötzlich – vermutlich aufgrund einer Ölspur – ins Schleudern. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und kam dann auf der Gegenfahrbahn am Dach zum Stillstand.