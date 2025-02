So viel kosten in Österreich die Einfamilienhäuser

Traumhaus mit 150 Quadratmetern: Was kostet es wo?

Ein Haus mit 150 Quadratmetern gibt es im Burgenland schon für rund 363.480 Euro – ein Schnäppchen im Vergleich zu Tirol, wo Käufer mehr als eine Million Euro hinblättern müssen. In Wien liegt der Preis bei 962.144 Euro, in Salzburg bei 868.421 Euro und in Vorarlberg bei 825.000 Euro. Wer es etwas günstiger mag, wird in Niederösterreich (538.400 Euro), Oberösterreich (497.144 Euro), Kärnten (454.592 Euro) und der Steiermark (474.375 Euro) fündig.