Fahrgast verletzte sich in Linienbus

An der Bushaltestelle „Gemeinde Lochau“ ist der Mann zugestiegen, bei dem Sturz verletzte er sich leicht an der Lippe. Erst einige Haltestellen weiter wurde die Busfahrerin über den Vorfall informiert. Aufgrund von Unklarheiten kam es schließlich zu keinem Datenaustausch zwischen Buslenkerin und Fahrgast. Die Polizei wurde erst in weiterer Folge über den Unfall in Kenntnis gesetzt.