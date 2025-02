Schladming-Studie: Wie die WM seit 2013 nachwirkt

Wenn irgendwann die Effekte von 2013 abebben, steht vielleicht die nächste WM vor der Tür. Das dürfte aber dauern, gibt man sich keinen Illusionen hin: „2001 war die WM in St. Anton, 2013 bei uns, heuer in Saalbach, für die Zukunft bringt sich St. Anton wieder in Stellung. Wenn man in Zwölf-Jahres-Schritten denkt, sind wir realistischerweise in den 2050er-Jahren“, rechnet Schattleitner vor. Den Saalbacher Kollegen, „die einen tollen Job machen“, greife man einstweilen mit der Wertschöpfungs-Studie unter die Arme. „Wir wollten darstellen, dass solche Events was bringen – auch dem Steuerzahler.“