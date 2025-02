Krapfen: Wenn der Teig die Faschingskrone trägt

Ein Schuss Rum, damit das Fett nicht angezogen wird

Doch was macht den Krapfen von Marlies so besonders? Die arrivierte Köchin rät, einen Schuss Rum. „Dann wird das Fett nicht so angezogen.“ Der Teig muss ruhen, wachsen, sich entfalten – wie ein Faschingskostüm, das erst in voller Pracht glänzt, wenn der richtige Moment gekommen ist. Nach circa einer Stunde den Teig mit einer Teigkarte auffüllen.