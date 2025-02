Frau bei Unfall zwischen zwei Autos eingeklemmt

Gegen 15 Uhr fuhr am Freitag ein Linzer (28) auf dem komplett vereisten Schotterweg in Grünau im Almtal auf das Heck eines parkenden Autos einer 28-Jährigen (ebenfalls aus Linz) auf. Die Frau stand zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Pkw, hantierte gerade am Kofferraum.