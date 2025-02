Tiere verendet: Ursache für Hüttenbrand geklärt

Am Mittwoch um die Mittagszeit war der Brand in der Hütte in Hart im Zillertal ausgebrochen. Die Lage bereitete den Einsatzkräften große Probleme. „Da die Zufahrtsstrecke zu dem äußerst exponierten Waldstück durch eine Holzwinde und einem Holzlager blockiert war, konnte vorerst nur eine kleine Gruppe an Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei mit geländegängigen Fahrzeugen zur Brandstelle vordringen“, hieß es damals.