Fußgänger (74) vor Lokal von Auto erfasst: Tot

Im Ortsgebiet von Langenwang im Mürztal wollte ein 74-Jähriger zu Fuß gegen 21.20 Uhr die Hauptstraße in der Nähe eines Gasthauses überqueren. An dieser Stelle befindet sich kein Schutzweg. Ein 72-jähriger Lenker übersah den Fußgänger in der Dunkelheit und erfasste ihn mit seinem Pkw.