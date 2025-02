5 Lovestorys: „Wir haben noch immer Herzklopfen“

Schon beim ersten Treffen der gebürtigen Oberösterreicherin und des Steirers war klar: Die Chemie stimmt! „Wir sprechen viel miteinander, auch über die Vergangenheit, was für uns beide sehr wichtig ist. Immerhin kamen wir mit je zwei Kindern im Gepäck“, erzählt Daniela. Ihre Beziehung zeichnet sich durch gegenseitigen Respekt, Ehrlichkeit und echtes Interesse am anderen aus. „Mich faszinieren ihre Freude am Leben und ihr Lächeln jeden Tag aufs Neue“, freut sich der Ingenieurskonsulent. „Wir lieben und schätzen es, die gemeinsame Zeit mit Liebe, Freude und Spaß zu füllen.“