Hacker: „Nein, Wiener können das nicht zahlen!“

Was ihn dazu gebracht habe, laut darüber nachzudenken, ob es künftig zwei Wartelisten geben könnte: Eine für Patienten aus Wien und eine andere für Patienten aus den anderen Bundesländern. Ob es nun realistisch sei, dass dieser Vorschlag umgesetzt werde? Hacker im Interview auf krone.tv: „Ist es realistisch, es zu tun: Ja. Ist vorgesehen in den nächsten Wochen oder Monaten: Nein. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass in den Bundesländern jetzt schön langsam alle alle Gesetze und Vereinbarungen gelesen haben und vielleicht doch einmal auf mein Angebot zurückgreifen, ein Gespräch zu führen und Lösungen vorzuschlagen. Dass das auf dem Rücken der Patienten auszutragen, finde ich unerträglich.“