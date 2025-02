Scarlett Johansson wartete 30 Jahre auf Traumrolle

Hoffte auf Rolle in „Jurassic Park“

Johansson begann ein Jahr später ihre Schauspielkarriere in Hollywood und erhoffte sich von da an, in einer Fortsetzung ihres Lieblingsfilms mitwirken zu können: „Immer wenn ich irgendwo las, dass ein neuer ,Jurassic‘-Film in Planung ist, habe ich sofort meinen Schauspielagenten angerufen und gesagt: ,Hey, ich stehe für eine Rolle bereit!‘“