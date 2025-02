Rinder-TBC: Weitere Person mit Erreger infiziert

Auch Fabienne Lackner, Landwirtschaftssprecherin der Neos, meldete sich zu Wort: „Die bekannt gewordenen weiteren Betriebe mit TBC-Ausbrüchen sprechen eine klare Sprache. Vorarlberg hat ein TBC-Problem und bekommt es offenbar nicht in den Griff.“ Nachdem zehn landwirtschaftliche Betriebe vorübergehend gesperrt wurden, brauche es ein konsequentes Vorgehen, um das Problem endlich in den Griff zu bekommen. Alle Fakten und Beteiligten müssen an einen Tisch – und zwar sofort! Es braucht eine offene und schonungslose Aufarbeitung und es müssen wohl auch ganz neue Maßnahmen diskutiert werden.“