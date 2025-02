Angestellter wirtschaftete in eigene Tasche

Es war nicht der erste Prozess am Dienstag, der am Landesgericht in Feldkirch vertagt werden musste. So hatte es eine wegen Betrugs angeklagte 57-jährige Frau zum wiederholten Male vorgezogen, ihrer Verhandlung fernzubleiben. Ihr wird vorgeworfen, sich mit einem in Schlins geleasten Auto nach Deutschland abgesetzt und das Fahrzeug dort verkauft zu haben. Mehrere Anrufe des Richters, die Beschuldigte zu erreichen, führten ins Leere.