Top-Bikerin flitzte Sieger der Herrenwertung davon

Ein Transparent mit dem stolzen Ausruf „Mia saan Wödmasta“ hing vergangenen November am Lothringerplatz in Hollabrunn. Gemeint war der 1. Platz von Elena Roch bei der Weltmeisterschaft in Borrego Springs in den USA im November. Und die Extrem-Sportlerin hat noch viel vor – auch abseits von Rennbewerben.