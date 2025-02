Frau im Iran protestierte nackt auf Polizeiauto

Medien und Aktivistinnen sowie Aktivisten deuten den Fall als Protest. Er erinnert an eine ähnliche Aktion Anfang November, als sich eine Studentin in der Hauptstadt Teheran am Campus bis auf die Unterwäsche auszog. In der Islamischen Republik gelten strenge Kleidungsvorschriften, die die junge Generation zunehmend ignoriert. Sittenwächterinnen und Sittenwächter sind dafür zuständig, dass die Vorschriften eingehalten werden.