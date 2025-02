Farbe bekennen | Nur Theaterdonner…

Farbe bekennen. „Schachern wie auf dem Basar“ – diese Zuspitzung des Bildes, das die blau-schwarzen Verhandler derzeit hinterlassen veröffentlicht hier im Newsletter und dem „Brief an die Leser“ am Sonntag fand in den Postings Zustimmung, aber auch schroffe Ablehnung. Vor allem manche Anhänger der FPÖ wollen am basarartigen Verhandlungsstil von Blauen und Schwarzen nichts Negatives entdecken. Schließlich sei es doch sicher auch bei den letztlich gescheiterten Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos zur Zuckerlkoalition nicht anders zugegangen, finden sie. Ja, da mag schon was dran sein. Dran ist aber auch etwas am Grundverdacht, dass in der Politik der Showfaktor eine immer größere Rolle spielt. „Macht man bloß Basar-Show?“ hatte ich in den Raum gestellt. Auflösung in den nächsten Tagen! Denn Blau-Schwarz muss jetzt Farbe bekennen.