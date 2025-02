Dieses Sturm-Juwel soll heiß gehandelt werden

Mit 1400 Auswärtsfans „im Gepäck“ rollt die Wiener Austria am Samstag zum ersten von zwei Gastspielen in der Merkur Arena an – kommende Woche eröffnen die beiden Teams ja ebenfalls in Liebenau das Bundesliga-Frühjahr. Während die Violetten eine breite Brust nach neun gewonnenen Pflichtspielen haben, stimmt das Selbstvertrauen in Graz nach dem 1:0 in der Champions League gegen Leipzig allerdings genauso. Im Cup ohnehin. Da hat der Titelverteidiger, der die letzte Niederlage in einem Pokalspiel am 27. Oktober 2021 beim 1:2 gegen Ried kassiert hatte, 15 Spiele in Folge nicht mehr verloren.