Ruanda: Dunkle Erinnerungen an einen Genozid

In der Fotogalerie im Rathaus kommen Menschen zu Wort, die diese dunkle Zeit als Kinder miterlebt und ihre oft bruchstückhaften Erinnerungen zu Papier gebracht haben. Aber auch Mütter, die den Verlust ihrer Kinder verarbeiten mussten, und ihnen anrührende Briefe schreiben. Zu sehen sind auch einige Bilder der von der NGO Terre des Hommes organisierten Kindertransporte, die etwa 1000 Kindern das Überleben ermöglichten. All diese Einzelschicksale bringen das Erlebte auch uns nahe, die wir bestenfalls die Meldungen über diesen Genozid in den Medien verfolgt haben.