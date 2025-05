Hurra, kein Sex? So (un)happy macht uns Abstinenz

Einst soll uns schon Jesus als gutes, vergnügungsfreies Beispiel vorangegangen sein – sagt zumindest die römisch-katholische Kirche. Zölibat kann also nur positiv sein? In sozialen Medien heißt es dazu gerne „Nein!“: Sexuelle Abstinenz sei völlig unnatürlich – vor allem für Männer. Was also stimmt denn nun?