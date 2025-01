Riesen Reibach mit psychoaktivem Räucherzeug

Der Mann steht im Verdacht, diese größtenteils im Internet bestellt und an verschiedenste Abnehmer in gewinnbringender Absicht verkauft zu haben. Der 28-Jährige wird beschuldigt, zumindest 610 Packungen dieser Räuchermischungen mit Namen wie „White Tiger“, „Joker“ oder „AK 47“ zu Preisen von bis zu 90 Euro pro Packung verkauft zu haben. Im Zuge der Erhebungen stellte sich zudem heraus, dass der Verdächtige einen Reingewinn im fünfstelligen Eurobereich durch seinen Handel lukrierte - denn er selbst kauftet das Zeug um 10 bis15 Euro pro Packung.



Polizisten fanden auch eine Gasdruckpistole

Der 28-Jährige wurde Anfang Oktober 2024 mit dem Tatverdacht konfrontiert. Bei einer durchgeführten freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse des Beschuldigten konnte neben geringer Mengen Räuchermischungen auch eine Gasdruckpistole vorgefunden werden. Da gegen den “Dealer“ bereits ein behördliches Waffenverbot vorlag, wurde diese sichergestellt. Der 28-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.