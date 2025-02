Wienerlied-Festival feiert „süweanes“ Jubiläum

Auch an den weiteren Programmpunkten lässt sich ablesen, dass sich das Festival zum 25er eine Luxus-Ausgabe gönnt: Gleich am 29. April wird der Liebhartstaler Bockkeller nicht nur zum Schauplatz einer Soirée mit den unvergesslichen Liedern von Hermann Leopoldi, dargeboten von Schauspieler Cornelius Obonya, sondern auch gleich zum perfekten Rahmen für die Preisverleihung des Leopolidi-Preises an den Publikumsliebling.